"Quanto sono stato felice con te non lo puoi immaginare.". Inizia così la struggente lettera chededica al padre, scomparso due giorni fa. Il figlio del Pibe si commuove e su Instagram saluta papà: "E non puoi immaginare quanto mi mancherà il tuo abbraccio, papà. Quanto mi mancherà sedermi accanto a te per guardare una partita del nostro amato Napoli. E i miei figli? Come potranno crescere senza un nonno così amorevole? Ti prometto che saranno sempre accanto a te, che ti difenderanno e si gonfieranno sempre il petto d'orgoglio per il loro nonno.. Aspettami e vienimi a prendere quando arriverà la mia ora perché ti ho sempre voluto al mio fianco, perché un figlio con il padre accanto non ha paura di niente.".