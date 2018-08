“Papà Enrico, che è stato il gol viola dopo Batistuta, qualche tempo fa, sorridendo, ci ha detto che in famiglia il più bravo di tutti era il piccolino, Lorenzo. Lui il più forte dei Chiesa e la Fiorentina è corsa e se l’è portato via. Un bimbo, pare però dal mancino importante. Nel frattempo però tutta Firenze e buona parte del calcio italiano aspetta Federico, il…maggiore di casa, il «torello» che ha acceso di passione, che è restata delusa, i presidenti di mezza Europa. «Resta con noi, dove volete che vada?». E’ stato Diego Della Valle in persona a respingere le offerte milionarie. Una rivista specializzata di economia e mercato lo ha inserito nei primi venti giovani calciatori dal valore economico stellare. Settimana dopo settimana Federico ha visto crescere la propria valutazione economica, fino a raggiungere l’ipotetica cifra di sessanta e più milioni di euro”, lo racconta Alessandro Rialti su Il Corriere dello Sport.