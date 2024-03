La Superlega continua a dividere, ma Laporta è sicuro: 'Inizierà nel 2025'

Redazione CM

Pro o contro la Superlega? Con il passare del tempo la domanda è diventata sempre più attuale. Specie dopo la sentenza di dicembre da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea, che ha di fatto legittimato la concorrenza in difesa del diritto comunitario. A22, la società promotrice, ha presentato la possibile formula del torneo per bocca dell'ad Bernd Reichart, ma la risposta dei top club è stata, almeno in un primo momento, piuttosto tiepida.



COME DOVREBBE FUNZIONARE - Confermate le indicazioni sul format della Superlega, un torneo aperto con promozioni e retrocessioni a cui partecipano 64 squadre divise in 3 gironi: Star League, Gold League e Blue League. I primi due saranno composti da 16 club ciascuno e il terzo da 33, i primi due gironi saranno divisi in due gruppi da 8 squadre in un campionato di andata e ritorno in cui ciascuna squadra giocherà 14 partite (7 in casa, 7 in trasferta), mentre la Blue League sarà divisa in 4 gironi da 8 club. La fase a gironi si svolgerà da settembre ad aprile, le prime quattro dei gironi delle divisioni Star e Gold e le prime due di ogni girone della Blue si sfideranno in una fase finale di ogni Lega che inizierà dai quarti di finale, ognuna delle tre finali si giocherà poi su campo neutro. Gli ultimi due posti della Star League lasceranno il posto in prima divisione alle due finalista della Gold League, lo stesso concetto si applica alle ultime due della seconda divisione che retrocederanno lasciando il posto alle due finaliste della Blue League dove ci sarà una ristrutturazione costante, con 20 club che ogni anno lasceranno il posto ai campioni dei vari campionati nazionali. Nelle intenzioni di A22 Sports c'è anche la creazione di una Superlega femminile.



MURO DI NO - Fin qui tutto bello, compresa l'intenzione di trasmettere le gare gratuitamente su una piattaforma chiamata Unify. Ma da Italia, Germania e Inghilterra si sono susseguiti vari comunicati delle squadre più importanti in difesa dei tornei di FIFA e UEFA, anch'essi in via di riforma (nuova Champions, nuovo Mondiale per Club). Reichart ha sempre assicurato che dietro queste opposizioni si nascondono in realtà manifestazioni di interesse per il nuovo format. Tra i club favorevoli, resistono solo Real Madrid e Barcellona, con il presidente blaugrana Joan Laporta apertamente schierato.



LE ULTIME DICHIARAZIONI - "Sarà una competizione molto interessante e credo che inizierà nel 2025. Se avessimo avviato questa competizione due anni fa, avremmo guadagnato molto denaro", ha detto Laporta a Mundo Deportivo. Per attirare società nella Superlega, A22 Sports mette sul piatto una ricca offerta: nei 3 anni in cui il progetto sarà garantito, verranno messi sul tavolo 15 miliardi di euro, 5 miliardi a stagione, che arriveranno da diversi fondi di investimento europei e nordamericani, non dal mondo arabo. Questo denaro verrà distribuito tra le squadre partecipanti, ma dal budget annuale sarebbero sottratti circa 400 milioni di euro da destinare al fondo di solidarietà per il calcio dilettantistico e per le entità che non fanno parte del progetto. I 4,6 miliardi di euro annuali per i club e 400 milioni per i dilettanti doppiano di fatto quanto oggi garantisce la UEFA.