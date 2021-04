L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBA non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester. — Enrico Letta (@EnricoLetta) April 18, 2021

Il lancio della Superlega sta dividendo anche il mondo politico italiano e attraverso i social il candidato segretario del PD, Enrico Letta, ha voluto dire la sua sulla scelta dei club più ricchi di unirsi in questa nuova competizione non ancora annunciata: "L’idea di una SuperLega per i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBA non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester."