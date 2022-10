Il progetto Superlega non è morto, anzi continua senza sosta e si rilancia, o meglio si trasforma con l'inserimento in organigramma di nomi nuovi che si accompagneranno nelle prossime mosse ai presidenti Agnelli, Perez e Laporta di Juve, Real Madrid e Barcellona, unici 3 club rimasti ufficialmente all'interno del progetto.



NUOVO AD - E in queste ore la società A22, che ha fatto ufficialmente causa alla Uefa e che la sta sostenendo alla Corte di Giustizia Europea ha ufficializzato attraverso i propri canali che il tedesco Bernard Reichart, è stato nominato come nuovo CEO della Superlega. Una carriera spesa nei diritti sportivi si è diviso fra Spagna, Germania e diritti internazionali tutti incentrati sul mondo del pallone.



MISSIONE DIALOGO - “Il calcio può fare di meglio. Vogliamo aprire un dialogo con società, tifosi e stakeholder perché pensiamo che si possa migliorare l’esperienza calcio. E i punti fondamentali da cui ri-partire sono quattro: 1. Il calcio Europeo sta perdendo la sua leadership; 2. Il calcio Europeo non è più sostenibile; 3. I clubs dovrebbero essere in grado di determinare il proprio futuro; 4. Un dialogo aperto e costruttivo con tutti gli stakeholders è quanto mai necessario".