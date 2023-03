Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere convocato dalla Svezia per gli impegni contro Belgio e Azerbaigian, validi per le qualificazioni ai prossimi Europei. Il ct Janne Anderson non ha chiuso a questa possibilità: "Vedrete mercoledì, se c'è o no. Ma avevo già detto che se Zlatan è in forma e in salute, anche se potrebbe non essere in grado di partire dall'inizio, per la personalità che ha avuto negli incontri e ciò che ha dimostrato in termini di impegno e leadership, penso che possa dare comunque tanto. Un po' come al Milan, anche se gioca poco, penso che stia dando tanto", riporta Fotbollskanalen.se.