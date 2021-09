Green Pass si estende, punto. La cabina di regia sull'utilizzo del Green Pass, con dentro anche la Lega, valuterà a chi estenderlo, a chi e non se. Punto. E deciderà quanto in fretta. Punto e a capo. Possibile l'obbligo vaccinale dopo che autorità europee del farmaco riconosceranno, come già in Usa, l'autorizzazione piena e non solo d'emergenza al suo utilizzo? Sì. Punto. Possibile la terza dose in autunno-inverno? Sì, altro sì e immancabile punto. E' la grammatica, la prosa, la punteggiatura di Mario Draghi. Una sintassi di governo: risposte nette, forma e sostanza insieme. Piacciano o no è questione marginale rispetto al governare.Sei settimane di gravidanza, le donne sanno cosa significa. Se voi uomini necessitate di spiegazioni chiedete a loro. Sei settimane, 40 giorni spesso vuol dire neanche sapere con certezza di essere incinte. Una legge del Texas vieta da due giorni alle donne di abortire se incinte da più di sei settimane. Una legge che vuole rendere impossibile o quasi l'aborto. E una legge che prevede e incoraggia una nuova figura sociale: la spia delle gravidanze altrui. Chiunque può denunciare una gravidanza non portata "regolarmente" a termine. Se vince la causa in Tribunale, premiato con 10 mila dollari, più o meno il concetto della taglia riaggiornato al wanted donna che abortisce. La Corte Suprema Usa non ha fatto ostacolo alla legge del Texas, la Corte Suprema è di nomina politica ed oggi è a maggioranza conservatrice-trumpiana. Oggi Texas, domani Usa?Anzi nemmeno un'ora al giorno, un'ora al giorno di videogiochi consentita ai minorenni solo il venerdì, il sabato, la domenica e i giorni festivi. Di più vietato. Il governo equipara dipendenza da videogiochi a tossicodipendenza e ordina ad aziende della tecnologia e alle famiglie di adeguarsi al razionamento. Roba da cinesi. Però anche sogno inconfessato di tanti genitori italiani e d'Occidente.: alla fine del blocco di legge dei licenziamenti un milione di licenziati e democrazia in pericolo. Licenziamenti reali da agosto circa 200 mila, quota fisiologica e compensata da assunzioni. Su base annua 440 mila contratti di lavoro in più. Ancora pochi, ma quella di Landini era una moneta da tre euro.: l'applicazione del Green Pass sarà il genocidio di bar, ristoranti, gelaterie, turismo. Nell'agosto del Green Pass bar, ristoranti, gelaterie e aziende turistiche hanno registrato clienti e incassi come mai da anni, per loro stessa ammissione e compiacimento. Buon per loro, ma quella di Giorgia Meloni era autentica moneta da tre euro.. Il giorno prima la previsione-annuncio di un popolo No Vax-No Pass in marcia ad assediare stazioni, il giorno dopo il titolo universale "flop" perché erano in trecento in tutta Italia. Di chi è la moneta da tre euro, del circuito dell'informazione che confonde Instagram con la vita o dei leoni da tastiera che sono anche e soprattutto agnelli di piazza? A proposito, non è vero né il popolo né il flop, il fenomeno No Vax non rientra in nessuna delle due categorie. E', come ogni cosa della realtà, cosa più complessa di un titolo o un like.