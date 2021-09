Doveva essere un mercato povero e con poca disponibilità economica, alla fine in questi due mesi si sono spostati tanti top player: Ronaldo e Leo Messi su tutti, ma anche Aguero, Sergio Ramos, Hakimi, Donnarumma, Lukaku... in Europa si sono rimischiate le carte, tra chi è riuscito a rinforzarsi e chi a trattenere i giocatori più forti respingendo ogni assalto. Ma quali sono i club che sono costati di più in Europa?Tottenham: 551 milioni di euro spesi (27 giocatori in rosa)