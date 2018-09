Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, c'è la TOP 11 dei giocatori con gli stipendi più alti in tutta la Serie A. In porta comanda Donnarumma con 6 milioni di euro; a destra c'è Cancelo a quota 3 milioni, a sinistra Asamoah per la stessa cifra, i due centrali sono juventini con Bonucci (5,5 milioni all'anno) e Chiellini (4). In mediana ancora tanta Juve con i 6,5 milioni di Pjanic e i 5 milioni di Emre Can, l'attacco è con Dybala (7 milioni), Douglas Costa (6 milioni) e Ronaldo per distacco (31 milioni!) a sostegno di Higuain (8,5 mln).