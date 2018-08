Con la Coppa Italia sono iniziate le partite ufficiali della stagione 2018-19. In chiave fantacalcio vediamo chi è già in forma e chi ha fatto meglio in preseason. Sono solo indizi, perché nel calcio estivo non mancano mai abbagli e illusioni. Però chi ben comincia, si dice, è a metà dell’opera. Ecco allora la top 11 dei più in forma del precampionato, a pochi giorni dall’inizio della Serie A.- Lafont si è messo in mostra quest'estate, era un nuovo acquisto quindi c'era più attenzione nei suoi confronti. E c'erano anche molte aspettative: fin qui non le ha tradite. Quasi sempre il migliore nelle amichevoli della Fiorentina, l'unico passo falso l'ultimo test contro lo Schalke, perso 3-0. Ma non aveva grandi colpe sui gol.