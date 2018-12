Zlatan Ibrahimovic ha stilato la sua Top 11 dei sogni e come sempre non ha mancato di stupire. Ecco la miglior formazione della carriera dello svedese: Buffon; Thuram, Thiago Silva, Nesta, Maxwell; Xavi, Vieira, Nedved; Messi, Ronaldinho e, ovviamente Ibrahimovic.



GATTUSO IN PANCHINA - L'attaccante attualmente ai Los Angeles Galaxy ma vicinissimo al Milan per gennaio ha postato la formazione su Instagram con annesse cancellature e ripensamenti: De Gea depennato in panchina per fare posto a Julio Cesar, in buona compagnia a guardare la partita insieme a Iniesta, Cannavaro, Seedorf e Gattuso, attualmente tecnico proprio dei rossoneri.