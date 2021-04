Importante notizia arrivata dall'Inghilterra ma che riguarda di fatto tutto l'Europeo e tutte le Nazionali: il Times anticipa che l'Esecutivo della UEFA ha stabilito che sarà possibile per i commissari tecnici chiamare non più solo 23 giocatori, ma ben 26 in rosa per la prossima kermesse. Si attende solo l'ufficialità.



IL PUNTO SUI 26 DI MANCINI - Ecco il punto sui probabili 26 dell'Italia di Roberto Mancini:



Portieri (3): Donnarumma (Milan), Sirigu (Torino), Cragno (Cagliari)

Difensori centrali (3): Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Acerbi (Lazio),

Terzini (3): Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Emerson Palmieri (Chelsea), Leonardo Spinazzola (Roma)

Centrocampisti centrali (5): Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Barella (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo)

Esterni (3): Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Domenico Berardi (Sassuolo)

Attaccanti (3): Ciro Immobile (Lazio), Andrea Belotti (Torino), Moise Kean (Paris Saint-Germain)



I probabili (6): ​Toloi (Atalanta)/Bastoni (Inter), Mancini (Roma)/Di Lorenzo (Napoli), Bernardeschi (Juve), Sensi (Inter), Pessina (Atalanta)/Cristante (Roma), Grifo/El Shaarawy (Roma).





La probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.