, disputatasi lo scorso 18 febbraio al Marakana di Belgrado. Lo annuncia la federazione europea con un comunicato: "In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un’indagine disciplinare sugli incidenti verificatisi durante la partita dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Stella Rossa e AC Milan (2 -2), giocata il 18 febbraio 2021 in Serbia. Le informazioni su questo argomento saranno rese disponibili a tempo debito".- Si attende la conferma da parte della Uefa, ma l'indagine dovrebbe riguardare gli, definito secondo alcune ricostruzioni '' (offesa molto grave nei confronti di coloro che sono di origine bosniaca musulmana, come il padre del centravanti). Non a caso, nei giorni successivi alla gara, il club serbo si era scusato in una nota ufficiale: "La Stella Rossa condanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan Ibrahimovic. Come società abbiamo fatto di tutto affinché l’organizzazione dell’incontro fosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che un singolo primitivo getti una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro popolo. La società si scusa nella maniera più sincera con Zlatan Ibrahimovic per l’episodio spiacevole", riporta Calcioefinanza.it. Il club serbo ha promesso, in collaborazione con gli organi competenti, di individuare e punire il 'tifoso' che ha proferito le offese.