Ieri a Nyon è andato in scena un incontro fra i membri della Uefa e i rappresentanti di A22 Sports, la società che gestisce la Superlega.



STESSO INCONTRO? - "L’A22 Sports Management ha pubblicato oggi un resoconto della loro visita al quartier generale UEFA a Nyon. La UEFA sta attualmente controllando le registrazioni per vedere se stanno parlando dello stesso incontro",



ALTRO CHE BUROCRATI - "Gli 'altri dirigenti' a cui si riferiscono non erano burocrati senza volto ma stakeholder di alto livello provenienti da tutto il calcio europeo, giocatori, club, campionati e tifosi; persone che vivono e respirano il gioco del calcio ogni giorno. Non riconoscerlo è irrispettoso".



AVIDO PIANO - "Se c’è un 'risultato' da oggi, dovrebbe essere che tutto il calcio europeo si oppone al loro avido piano, come è stato chiaramente sottolineato nel nostro comunicato stampa. Il calcio europeo ha costantemente dimostrato la sua disponibilità al cambiamento, ma deve essere a vantaggio dell’intero gioco, non solo di alcuni club".



NULLA DA DIRE - "A22 afferma di non rappresentare i tre club rimanenti. Si rifiutano di definire quale sia il loro presunto nuovo approccio. Dicono di volere il dialogo. Ma quando gli viene presentata la possibilità, non hanno nulla da dire".