La Uefa squalifica Morata e Rodri per i cori su Gibilterra: cosa succede con Milan e Manchester City

, da scontare nella prossima partita ufficiale della Spagna,. In occasione della parata per le vie di Madrid dello scorso 15 luglio, i due giocatoririchiamando in maniera ironica la vittoria del giorno prima in finale contro l’Inghilterra, alla luce dello status di Gibilterra come territorio d'oltremare del Regno Unito al netto della sua collocazione nella parte meridionale della penisola iberica.- Nelle ore immediatamente successive ai canti dei calciatori della nazionale spagnola,. Oggi, la commissione disciplinare si è espressa così, fermandoli per una partita e motivando la decisione col seguente comunicato: «A seguito dell’apertura – si legge nel comunicato della UEFA – di un procedimento disciplinare contro Rodrigo Hernández Cascante e Álvaro Morata per il comportamento avvenuto durante la presentazione pubblica del trofeo del Campionato Europeo UEFA 2024 a Madrid il 15 luglio 2024, il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) ha preso le seguenti decisioni:per la quale sarebbe altrimenti idoneo, per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole basilari di condotta decente, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva e per aver discreditato il calcio e in particolare la UEFA.per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato le regole basilari di condotta decente, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di natura non sportiva e per aver discreditato il calcio e in particolare la UEFA».- Per effetto di queste squalifiche,, di cui la Roja è peraltro detentrice. Nessuna conseguenza è invece prevista a livello di club e quindi Morata e Rodri