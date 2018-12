Jesé Rodriguez torna a far parlare di sé, ma non certo per le imprese sportive: l'attaccante spagnolo classe '93, attualmente ancora al PSG dopo i fallimentari prestiti nel Las Palmas e nello Stoke City, ha infatti totalizzato zero minuti in stagione con la squadra francese dove vive da separato in casa, ma è comunque salito alla ribalta delle cronache per una speciale vendetta contro la propria ex fidanzata.



5MILA EURO PER ELIMINARE L'EX DAL GF VIP - Jesé avrebbe infatti pagato 5mila euro per provocare l'eliminazione della sua ex dal Grande Fratello spagnolo: secondo uno dei reporter di Cazamariposas, Jesé avrebbe addirittura sborsato di tasca propria i soldi per provocare un dispiacere ad Aurah Ruiz, recentemente estromessa dal Grande Fratello Vip in Spagna. I rapporti con la donna non sono più ottimali dopo la separazione, tanto da spingere Jesé alla vendetta servita fredda.