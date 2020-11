La Juventus ci ha provato davvero per Houssem Aouar. Tutto vero, un affare complesso e mai vicino a concludersi ma realmente tentato dalla dirigenza bianconera solo negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo. Durante un contatto tra il ds Fabio Paratici e il Lione, infatti, la proposta è stata di una maxi operazione con Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi più una quota cash in cambio di Aouar, trattato anche dall'Arsenal senza successo a settembre scorso.



La risposta del presidente Aulas è stata categorica: gradimento per De Sciglio (tanto che poi è arrivato ugualmente in un'operazione a parte), ma nessuna intenzione di cedere Aouar in uno scambio del genere. Così la Juve si è orientata all'ultima curva di un mercato lunghissimo sull'investimento per Federico Chiesa, approvato anche da Pirlo che ha dato l'ok all'assalto all'ala della Nazionale piuttosto che a rilanciare per Aouar, favorito anche da termini di pagamento decisamente più comodi. Ma attenzione: la Juve continua a monitorare Aouar per gennaio o giugno, PSG e Arsenal fanno lo stesso. Sì, è solo l'inizio.