Roberto Mancini nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana e Lory Del Santo gli fa un ‘in bocca al lupo’ a modo suo. In che modo? Ricordando una notte di passione durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora: “Ho passato una notte con lui, come vedi scelgo sempre i numeri uno perché non ho tempo da perdere – ha raccontato Lory – Eravamo a Torino, c’era anche Vialli. Io sono stata invitata a una festa, poi non sapevo come tornare a Milano… E’ stata una notte di passione, lui è veramente molto dolce infatti quando le vedo che urla credo che stia facendo il personaggio. Super morbido in tutti i sensi. Direi una delle notti più super dolci della mia vita, proprio “appiccicaticcio”. Sai il cucchiaio? Quelle cose che uno si adegua a un altro corpo? Quando ci si mette nella stessa posizione, appiccicati”.