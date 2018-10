. E quando succede dovremmo tutti quanti esprimere la nostra gratitudine e il nostro sincero plauso verso coloro i quali, non importa se spinti dal rimorso oppure da improvvisa presa di coscienza, hanno provveduto per fare in modo che lae laavessero la meglio sullae sull’affossamento.Ilche ha avuto il coraggio di denunciare alcuni suoi colleghi davanti ai giudice di un tribunale non solo ha fatto il suo dovere didell’, ma con quel gestoCosì è statoanziché, come ora viene alla luce, per le botte ricevute dai rappresentanti della legge.Faceva parte di quell’ esercito di fantasmi definito deglii quali avendo poco e nessun peso per la logica della produttività e del consumo sopravvivono alla quotidianità come se fossero trasparenti. E quando, per un caso accidentale, ci si accorge della loro presenza le mani di chi li agguanta si sentono in diritto di usare ogni tipo di violenza nei confronti di chi tanto “non esiste”.Caduto nella rete della dipendenza che permette di farsi una ragione su tutto e su tutti, condivideva la vita con i suoi demoni interiori i quali, però, erano certamente meno violenti e aguzzini di quelli in divisa.. La squadra che aveva imparato ad amare attraverso i racconti di suo nonno e alla quale aveva deciso di regalare il suo cuore disorientato e sofferente.Aveva partecipato ai funerali di, detto”Gabbo”, anche lui tifoso laziale ucciso in automobile da un proiettile sparato dall’agente di poliziasulla piazzola dell’autostrada A1.Eppure può e anzi dovrebbe spingere a una riflessione su ciò che ruota intorno allo sport e al calcio giocato perché a ben vedere i protagonisti bene o male sono sempre gli stessi. Ragazzi delle curve, rappresentanti dell’ordine pubblico, una giustizia spesso distratta se non addirittura deviata e deviante nei confronti di coloro che contano poco o addirittura nulla.. Quelli che vengono strumentalizzati dai leaders delle curve i quali “ultimi” non sono perché vantano contatti e conoscenze importanti.Sono i “bravi ragazzi” di mafiosa memoria italo-americana che dettano legge e impartiscono disposizioni trasgressive le quali, come nel caso recente della, portano alla squalifica dei settori ultras. La giustizia, in questo caso quella sportiva, agisce secondo regola.Fino al giorno in cui a qualche “soldato semplice” non verrà il sano desiderio di denunciare facendo nomi e cognomi. Per una giustizia finalmente giusta come quella che spetterà ora a Stefano Cucchi e alla sua coraggiosa famiglia.