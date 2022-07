Memento audere semper. Tradotto dal latino,Nuove sfide, prove coraggiose. Il mantra che fu del poeta vate Gabriele D’Annunzio torna d’attualità nel calcio italiano del nuovo millennio, con campioni in serie che decidono di dispensare in provincia gli ultimi lampi di carriere scintillanti.Operaio del gol, professionista del colpo di testa. Campione d'Italia con il Milan e re d'Europa con la Germania, dopo un'esperienza al Monacorientra in Italia nel 2002 per vestire la maglia del Chievo Verona. Ultima stagione di calcio giocato, ultimi assoli in Veneto. Settimo posto finale, 7 reti in 30 presenze e tripletta da mettere in cornice contro la Juventus già campione d'Italia, il 24 maggio 2003. Poi, lo stop. Senza rimpianti.Il primo giorno fu traumatico. "Arrivavo da ex capitano del Barcellona, con un sacco di aspettative.in albergo si avvicinò e mi disse ‘Io non ti volevo, non so che ci fai qua. Ho già Giunti e gli ho dato fiducia, ora dovrò vedere cosa fare con voi due nello stesso ruolo’. Rimasi a bocca aperta, alla fine mi disse ‘Sei bravo. Ti voglio bene e ti farò giocare’ ". L’arrivo diè racchiuso in quest’aneddoto, raccontato non molto tempo fa dallo stesso tecnico del. Dopo una vita in Catalogna, con la fascia al braccio, Guardiola arriva in Lombardia per abbracciare l’Italia. E condividere lo spogliatoio conPer, eroe del Triplete dell’Inter nel 2010, il viaggio in provincia porta a Genova, sponda Samp. Colpo a effetto del presidente Ferrero, grande promessa all’arrivo, nel gennaio 2015: "Vi porto in Champions". Bilancio? Diciotto presenze, un paio di gol, pochi altri sprazzi e settimo posto finale davanti alla sua Inter. A giugno, la risoluzione del contratto."Ho sentito la passione dei tifosi, anche io sono così ed è per questo che ho scelto Salerno". Dopo l’avventura alla Fiorentina, la scorsa estatesceglie - prima di chiudere - la sfida della, fresca di promozione in Serie A. Ventitré presenze, 3 assist e una salvezza dalle sfumature miracolose il bottino della prima stagione. Poi il rilancio, con il rinnovo.Stella dele campione di tutto con il Manchester United, l’ex spalla di CR7arriva alo scorso gennaio: "Sono qui per rimettermi in gioco". Pronti, via: inizio col botto. L’esordio contro l’Empoli: ingresso al 70’, sull’1-0 per i toscani. Due minuti, assist per il pari diin piedi per le giocate del suo nuovo idolo. Ma è un’illusione. L’unico acuto dei pochi mesi in laguna, chiusi con 10 presenze e pochi altri ricordi.Campioni davanti, ma anche leader in difesa. Trascinatori dalle retrovie., storico capitano del(con record di partecipazioni ai Mondiali, 5) nel 2014 decide di chiudere il suo viaggio in Europa con l’Hellas Verona, dopo aver riempito la bacheca di titoli negli anni a. L’ultima tappa è il ritorno in patria, all’Atlas, nel 2016. Il guerrierosceglie invece. Campione di Spagna con l', due volte vincitore dell’Europa League e arrivato a un centimetro dal trionfo in Champions League, resta in Sardegna dal 2020 al 2022, dopo una stagione all’Inter.