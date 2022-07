Che la prossima Serie B sarà una delle più belle, divertenti e combattute di sempre, lo si dice da tempo. Genoa, Cagliari e Venezia retrocesse dalla A, Palermo, Bari, Modena che con il Südtirol sono state promosse dalla C, oltre a Parma, Benevento, Brescia e tutte le altre grandi squadre che si sfideranno promettono davvero di regalare a tutti gli appassionati un anno che difficilmente dimenticheranno. Se a questo aggiungiamo anche dei colpi di mercato che normalmente sarebbero impensabili, l'attesa per l'inizio del campionato aumentavincitore di tutto quello che c'era da vincere a livello di club tra Arsenal, Barcellona e Chelsea, al Como.Che, dopo la stagione al Monaco con appena sei presenze, aveva annunciato l'intenzione di non voler chiudere la sua esperienza in campo, ma di voler continuare e riprendere quel discorso interrotto nell'anno "peggiore della sua carriera". Tante le proposte che sono arrivate in queste settimane all'agente del classe '87, da quelle più esotiche dagli Emirati Arabi a quella del Las Palmas, che si è mosso concretamente per convincerlo a tornare a giocare in Spagna. Ma, dopo una lunga trattativa, si è sentito rispondere "no, gracias".Un'idea, quella di giocare in Italia dopo averlo fatto in Spagna, Inghilterra e Francia, che ha da subito stuzzicato Fabregas. Nel suo futuro il Profesor si vede allenatore e un'esperienza nel Paese in cui la tattica è la migliore al mondo può solo arricchirlo da questo punto di vista.Per aggiungere nuove pagine a una carriera da sogno. Questa volta in Italia, con la maglia del Como addosso.