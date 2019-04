La vita di Francesco Totti sarà raccontata in una serie tv. Le imprese in campo dell'ex capitano giallorosso saranno narrate in una produzione che sarà realizzata da Wildside in collaborazione con Sky. Dopo aver deciso di acquistare i diritti dell'autobiografia "Un Capitano", scritta col giornalista Paolo Condò, la casa che ha realizzato anche il celebre "The Young Pope" di Paolo Sorrentino narrerà la storia dello storico numero 10 per il piccolo schermo. Da quanto si apprende, Totti non prenderà parte in questo format, ma sarà interpretato da un attore la cui identità è ancora sconosciuta.