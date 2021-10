La vita segreta di Jackson Martinez. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid, esploso con caterve di gol al Porto e seguito per tanto tempo anche dal Napoli, si è ritirato nel dicembre 2020 dopo una lunga parabola discendente. Ora ha deciso di raccontare alcuni dei suoi segreti, che forse sono dietro al calo di rendimento avuto negli ultimi anni da professionista: "Ho avuto una vita di lussuria e piena di peccati, mi piaceva peccare perché la vedevo una cosa normale, come facevano tutti", ha raccontato in un'intervista rilasciata in Colombia.



E ancora, sulla decisione di affidarsi a Dio: "Non vedrai Dio come il tuo tutto finché non sarà l'unica cosa che hai, quindi ho preso la decisione di concentrarmi su di lui. Alcune amicizie che avevo, con cui andavo a fare festa, mi circondarono di alcol, sigarette e anche di tante altre cose".