Claudio Lotito può sorridere. Il presidente della Lazio ha ottenuto la rateizzazione delle tasse non pagate per i club di Serie A. Come appreso da Calcio e Finanza, la norma consentirà il pagamento dei versamenti tributari in 60 rate dilazionate in 5 anni.



LA SVOLTA - La novità, spiega il sito specializzato, è frutto di quanto successo oggi, dopo che nel pomeriggio era tornata in bilico la possibilità di inserire nella manovra 2022 il decreto salva-calcio proposto dal patron della Lazio, senatore di Forza Italia. La misura consentirà di versare dal 2023 (in 60 rate e con maggiorazione del 3%), gli 889 milioni di tasse sospese durante la pandemia e che scadranno giovedì. Una cifra enorme e legata per più della metà alla Serie A (intorno ai 500 milioni). Il governo l’ha inserita in manovra con un emendamento, rispettando l’indicazione dell’odg approvato in Senato durante l’esame del dl Aiuti quater.