La situazione societaria della Sampdoria resta sempre molto ingarbugliata. Gli azionisti di maggioranza, la famiglia Ferrero, hanno disertato l'assemblea convocata dal CdA, e nel frattempo il Viperetta è al lavoro per trovare finanziatori, in modo da poter rimanere in sella al club blucerchiato. E' un eventualità decisamente sgradita ai tifosi, ma di certo non remota.



La parte complessa, per l'ex presidente blucerchiato, è individuare linee di credito difficilmente concesse dalle banche. Per aggirare il problema, secondo l'emittente ligure Primocanale, Ferrero avrebbe chiesto l'aiuto di alcuni 'amici' del mondo del calcio, il patron della Lazio Claudio Lotito e l'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi.