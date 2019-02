Un lampo nella notte milanese di ieri ma stavolta, il mercato non c'entra niente. Ann Kathrin Vida, o meglio Ann Kathrine Gotze è sbarcata a Milano alle 5.45 di ieri mattina. La splendida moglie e compagna dell'attaccante del Borussia Dortmund è arrivata nel capoluogo lombardo per presenziare a diversi eventi della Milano Fashion Week, che è iniziata ufficialmente nella giornata di martedì e si concluderà il prossimo lunedì.



Niente indizi di mercato quindi? Non per ora dato che i sondaggi di Milan e Inter per la stella della nazionale tedesca sono ormai datati e soltanto in questa stagione agli ordini di Favre sta tornando a far vedere i colpi che l'avevano consacrato nell'Olimpo dei talenti più promettenti del calcio tedesco. Vedere per credere... la bellezza di Ann Kathrin.