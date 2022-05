"Un bacio è solo un apostrofo rosa tra le parole Franco e Forte". La celebre frase di Aldo Baglio in 'Tre uomini e una gamba' si ripropone per Kevin Trapp e la sua bella Izabel Goulart, ma questa volta non ci sono tradimenti. Il portiere dell'Eintracht Francoforte conquista la finale d'Europa League contro il West Ham per la gioia della compagna modella, che dopo il clamoroso trionfo ai quarti in casa del Barcellona lo aveva subito accolto baciandolo e postando tutta l'emozione sui social, "La tua felicità è tutto per me".



La finale d'Europa League è ancora lontana, prima c'è il lavoro e Izabel Goulart è volata a Miami, dove si corre il Gran Premio di Formula 1: tutta la bellezza della modella, che sfoggia un look e un fisico mozzafiato!



Scorri la nostra gallery per vedere le foto di Izabel Goulart .