Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina, ora al Nantes, parla di Keylor Navas e Donnarumma, rivali al Psg: “Hanno due stili diversi ma sono entrambi due grandi portieri. Li ammiro. Non posso scegliere uno dei due, sono tutti e due semplicemente enormi. Il portiere è un ruolo speciale, dobbiamo giocare, avere fiducia, vivere gli automatismi del campo. È una situazione complicata ma non mi voglio intromettere. Non ho mai vissuto una situazione come questa ma so che può succedere e che può essere difficile da affrontare” le sue parole a RMC Sport.