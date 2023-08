Pini Zahavi, procuratore di Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 del Celta Vigo, ha parlato in merito al mancato accordo col Napoli e alla decisione di dire sì all'Arabia Saudita: "Il Napoli non ha voluto pagare la clausola risolutoria di Gabri Veiga. L'accordo con l'Al Ahli non è ancora chiuso, ma continuiamo a parlare".



LE PAROLE DI BENITEZ - Queste le parole invece di Rafa Benitez, tecnico del Celta: "La vita del calciatore cambierà in meglio. Vista l'età potrà tornare a giocare in campionati più competitivi, anche se quello arabo sta diventando sempre più competitivo".