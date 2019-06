Umberto Lago, tra i padri fondatori del Fair Play Finanziario, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dopo l'esclusione del Milan dalla prossima edizione dell'Europa League: "E' evidente che tra Milan e Uefa si tratti di un accordo, lo certifica lo stesso Tas. Credo che come c'è stato un accordo per il passato, ci sarà per il futuro, facendo eventualmente un settlement agreement già a partire dall'anno prossimo".