Nuovo attacco a Mario Balotelli. Dopo le dure parole di Giorgio Chiellini, ci pensa l'ex attaccante del Liverpool Rickie Lambert, che al Bristol Post racconta l'esperienza con Balotelli ai Reds, entrambi arrivati nell'estate dell'addio a Luis Suarez: "Ero tornato nella mia città natale diverso da come me ne ero andato. Ero molto più professionale e all'inizio andava bene, avevo segnato un paio di gol ed ero contento. Ma vedevo che tutti i giocatori erano sconvolti dall'addio di Suarez. Come avrei mai potuto sostituire uno come lui? Andare avanti seguendo le sue orme era molto, molto difficile. Poi Brendan Rodgers ha portato Mario Balotelli e lo ha messo davanti a me e mi ha dato alla testa devo ammettere. Non riuscivo a capire. Il modo in cui si allenava era una disgrazia. Fuori dal campo è contagioso, un ragazzo adorabile. Ma la sua figura sul campo d'allenamento non è positiva. Quando giocava ci provava. Ho incontrato diversi giocatori con quella attitudine, ma di solito sono abbastanza bravi da cavarsela, ma lui no. Non capivo come Rodgers potesse lasciarlo fare e metterlo davanti a me. Ha condizionato me direttamente, ma ha avuto un impatto negativo sulla squadra".