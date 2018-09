Erik Lamela non ha lasciato il segno nella notte di Champions a San Siro. E sembra quasi di usare un eufemismo, perché l'argentino si è spento completamente nella sfida tra il suo Tottenham e l'Inter. Match che avrebbe potuto giocare... in nerazzurro. Proprio così, perché il Coco è stato offerto all'Inter nello scorso marzo, nella fase di preparazione del mercato estivo quando è stato proposto ad Ausilio e all'epoca soprattutto a Walter Sabatini l'esterno argentino. Scoperto e portato in Italia proprio dall'ex dirigente nerazzurro ora alla Samp, Lamela sarebbe tornato di corsa in Italia.



NO, GRAZIE - Con l'addio di Sabatini e le nuove strategie di mercato, l'Inter ha scelto di non procedere sul fronte Lamela. Ingaggio molto alto con tanto di offerta di rinnovo in ballo (poi firmato da poco con gli Spurs), pretesa da 35 milioni senza prestiti da parte del Tottenham, ostacoli oggettivi che hanno portato i nerazzurri a investire su operazioni più sostenibili come Politano e Keita Baldé. Lamela avrebbe accettato l'Inter di corsa, a Londra non ha mai svoltato definitivamente rispetto ai tempi da grande promessa alla Roma. E oggi, la sconfitta contro l'Inter forse brucia di più...