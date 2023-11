Frank Lampard, poco fortunato nelle sue esperienze con Chelsea e Everton, è attualmente svincolato. L'ex centrocampista inglese studia le varie alternative per tornare in panchina e secondo il Sun, la sua preferenza può ricadere su un club di League One, la terza divisione inglese. Si tratta dell'Oxford United, rimasto senza allenatore dopo che Liam Manning si è accasato al Bristol City in Championship.