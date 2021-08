, specie nell’equilibrio da trovare in mezzo al campo, settore nel quale la Lazio ha sofferto nel primo tempo le razzenti ripartenze dell’Empoli., dopo il botta e risposta iniziale fra Bandinelli e Milinkovic-Savic. L’Empoli non si mai dato per vinto, ha colpito un palo (Bandinelli sull’1-1) e una traversa (Bajrami in pieno recupero) e ha continuato a giocare il suo calcio verticale ad uno o due tocchi. Tornando alla Lazio, Lazzari, Milinkovic Savic e Pedro, finché è rimasto in campo, i migliori della serata. Bajrami, Bandinelli e Stojanovic i tre alfieri empolesi, Cutrone ancora in ombra, molto meglio Mancuso, un paio di volte in odore di gol.Gira e rigira, sei fai gol alla fine hai ragione e il detto calza a pennello alla Lazio, che ha raddrizzato la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Milinkovic Savuic, Lazzari e Immobile (su calcio di rigore ingenuamente provocato dal portiere Vicario).Tiro di Bandinelli addosso a Reina e sulla respinta bomba di Bajrami salvata sulla linea di porta da Luiz Felipe. Correva il 10’ e i giochi erano tutt’altro che chiusi.Empoli avanti. La Lazio pareggia in un amen. Combinazione Pedro-Anderson sulla linea di fondo, pallone scodellato nell’aria piccola e. Partita bella, pazzerella, giocata senza riguardi ad espedienti tattici e dunque godibilissima per il pubblico del Castellani e per quanti sono seduti a casa in poltrona oppure al bar. L’Empoli sale in quota e al 13’ Mancuso, imbeccato da Stojanocvic, scavalca con un tocco Reina in uscita ma non centra il bersaglio.La Lazio non resta a guardare, Lazzari è una furia lungo l’out di destra, basta innescarlo e lui, come Mercurio, mette le ali ai piedi. Pedro, all’esordio in biancoceleste, fa il guastatore lungo l’intero arco dell’attacco laziale, praticamente imprendibile per la difesa toscana, alquanto macchinosa nei due centrali. Ancora Empoli però al 24’: Bandinelli, lui tutto mancino, riceve da Mancuso e calcia secco, pallone che scheggia il palo.C'è ancora filo nell’arcolaio e stavolta l’Empoli deve battersi il petto perché regali del genere in serie A diventano macigni appesi al collo. Vicario si avventa su un pallone morto che saltella in area di rigore, lo chiama e non si accorge che sta sopraggiungendo Acerbi.Ripresa: ecco Luis Alberto per il fumoso Akpa Akpro, La Lazio decide di controllare il match, fa giro palla, raramente affonda il colpo. L’Empoli si fa coraggio, tenta di risalire la corrente. L’occasione per il 2-3 capita in rapidissima sequenza a Bandinelli e Bajrami, ma prima Reina e poi Luiz Felipe sulla linea di porta ricacciano in gola ai toscani l’urlo del gol. Via alle sostituzioni, entra il talentuoso ragazzetto catalano Raul Moro che lascia intuire colpi da primadonna. Henderson, Crociata e Zurkowski prendono il posto di Bandinelli, Cutrone e Hass, Anderson rileva Milinkovic-Savic e quindi Escalante e Muriqi subentrano a Leiva e Immobile e La Mantia e Fiamozzi a Mancuso e Stojanovic. I nuovi dell’Empoli graffiano più dei dirimpettai laziali e all’ultimissimo giro di orologio un gran destro di Bajrami (teniamo d’occhio questo ragazzo nato in Svizzera da genitori albanesi) scuote la traversa di Reina.