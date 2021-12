(Alessandro Bassi è anche su

Nei giorni delricordiamoè stato, è statoed è stato probabilmente, dopo aver iniziato a dare i primi calci sul campetto di Piazza Risorgimento Pietro Lana interno sinistro minuto e guizzante, di discreta tecnica, lega la sua carriera calcistica ai colori del Milan.. Se è vero che ha legato il suo nome al Milan è altrettanto vero che Lana. Gli avvenimenti sono noti. Nel 1908 la Federazione – prevalendo in quel periodo la componente autarchica della ginnastica – aveva escluso dal campionato i giocatori stranieri. La decisione aveva sollevato le proteste delle società più forti del momento – imbottite di stranieri – Genoa e Milan su tutte. La decisione di rinunciare al campionato dilaniò il Milan, tanto che nel marzo del 1908 alcuni soci si riunirono per fondare una nuova società. L'Internazionale, appunto. Tra i dissidenti rossoneri che danno vita all'Internazionalee, nell'ottobre del 1908. La partita venne giocata a Chiasso, il Milan vinse 2 a 0 e la prima rete la segnò proprio Pietro Lana.Lana quindi lega il suo nome alla prima rete nella storia del derby milanese,. L'occasione la conosciamo tutti e abbiamo già avuto modo di scriverne. Il 15 maggio 1910 all'Arena Civica di Milano la Nazionale italiana giocò la sua prima partita ufficiale.e anche con il primo rigore realizzato dalla Nazionale: al termine della gara saranno ben tre le reti segnate da Lana. Anche le uniche, per la verità, di Lana con la maglia azzurra – pardon: bianca. Lana verrà convocato ancora per la partita a Budapest poi la sua avventura in Nazionale finirà per sempre.Insomma, non certo un fromboliere ma un calciatore che ha avuto la sorte di. Siamo agli inizi degli anni '10 del XX secolo, in Italia il calcio è puro dilettantismo, non esiste il, anche se alcune società facoltose cercano in tutti i modi di accaparrarsi i giocatori più forti del momento. Il 9 dicembre del 1912 sulle colonne de La Gazzetta dello Sport appare un curioso trafiletto, voluto – da quanto scrive il giornalista – da Lana stesso.su un suo possibile trasferimento ad altro club:“(...) egli non ha mai avuto intenzione di abbandonare il Milan Club, di cui si onora di essere e di rimanere socio. Se non figura attualmente nei matches, si è perché egli è ancora in condizioni precarie per le febbri malariche contratte nel suo soggiorno in Libia”.Se non è una smentita in piena regola poco ci manca., la squadra per la quale Lana giocherà per tutta la sua carriera, ad eccezione di una decina di gare giocate durante il periodo bellico con il Brescia. Terminata la Grande guerra, chiusa la sua avventura calcistica, Lana si allontanerà per sempre dal mondo del football.