non sa proprio frenarsi né in campo e né fuori dove di giorno in giorno non manca di far notare a mezzo stampa la sua esuberanza e sicurezza di sé.è stato uno dei protagonisti della vittoria per 3-2 ottenutasul Galles in Nations League che ha cementato il primato in classifica e che ha portato al classe 1999 il primo gol ufficiale con la maglia degli Oranje.Schierato inizialmente esterno d'attacco di sinistra, il gol è però tutto fuorché una giocata da esterno. Scatto centrale in verticale, controllo accentrandosi, per cercare il mancino, poi finta a rientrare sul destro e bolide che non lascia scampo al portiere. A fine partita in conferenza ha poi dichiarato: "Ho dovuto aspettare cinque partite per questo primo gol, ma farlo qui nella mia città rende tutto più bello.da me, vuole che vada in profondità.Proprio questa dichiarazione rappresenta uno dei dubbi più grandi del Milan che su di lui ha messo gli occhi fin da novembre quando i suoi agenti arrivarono a Casa Milan per un primo contatto conoscitivo.In casa rossonera ci sono dubbi che possa davvero essere inquadrato tatticamente in un ruolo differente e le sue costanti uscite non aiutano a lavorare sottotraccia. Icon la priorità, almeno nelle idee del club rossonero, che viene data oggi ad altri obiettivi.