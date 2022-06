Qualità al potere.avversarie con un’azione personale o un’accelerazione.preziosi, al Bruges ne sanno qualcosa. Per caratteristiche il nazionale olandese sarebbee per questo motivo- Si parte da una certezza:Una cifra importante ma sicuramente alla portata di un Milan che vuole rifarsi il look in attacco. Al momento Maldini e Massara hanno memorizzato quelle che sono le condizioni dell’operazione e la forte volontà del ragazzo di vestire il rossonero.nella prossima stagione.