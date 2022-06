Noa Lang esce allo scoperto. Il talento del Bruges ha parlato al quotidiano belga Het Laatste Nieuws del suo futuro e del Milan: "Non mi rivedrete sicuramente in Belgio nella prossima stagione. Ora sono pronto, voglio un club che giochi la Champions League e possa puntare al top. Non miro subito al Real Madrid, ho 22 anni e ho tutto il tempo, ma arriverò al top, sono sicuro. Milan? Non posso negare che sia decisamente interessato a me, ma non ho ancora un accordo con loro o un altro club. Il Bruges vuole 30 milioni, io credo che 25 siano già una buona cifra. Non possono trattenermi oltre e negarmi un trasferimento da sogno. Qui non ho più niente da imparare, i miei numeri parlano...".