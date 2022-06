Noa Lang, esterno classe 1999 di proprietà del Bruges e grande obiettivo di mercato del Milan, ha parlato ai microfoni di Het Laaste Nieuws in merito al suo futuro: 'Ho scaldato il calcio del Belgio. Ve lo dico io: quando me ne sarò andato, mancherò. Ho dato colore al calcio, la prossima stagione piangerete e pregherete che ci sia un nuovo Noa Lang in Jupiler Pro League. Il club ha trovato il mio successore in Nusa, a volte dico scherzando che è l'unico a poter prendere la mia 10... Non so a chi toccherà, però servono spalle larghe. Ho aspettato un altro anno e sono felice perché ho imparato molto. Ora sono pronto a partire".