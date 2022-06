L'obiettivo di mercato del Milan e finalmente in gol con la sua Olanda, Noa Lang, ha parlato così nel post-partita in conferenza stampa del gol trovato e di cosa gli chiede Van Gaal.



"Ho dovuto aspettare cinque partite per questo primo gol, ma farlo qui nella mia città rende tutto più bello e come doveva essere. Van Gaal si aspetta molto da me, vuole che vada in profondità. Lo sto facendo impazzire, nel mio club posso fare quello che voglio ma qui devo fare il mio lavoro".