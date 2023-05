Sono giornate dure per la, e in particolare per i suoi tifosi. Sono però momenti complessi anche per il suo presidente, Marco, che si è sfogato così: "Io non sono solo il presidente o un ex calciatore.anche se dalla tribuna si vede meglio.per la nostra gente, che non ha mai smesso di cantare nemmeno a Udine, che ci ha sostenuto tutto l’anno, che non ci ha mai contestato. Oggi pensavo a Paolo Mantovani e alla sua famosa frase sui sostenitori: fino a quando canteranno, la Sampdoria non avrà mai problemi. Quante ragioni aveva. Dato il momento, aggiungo: sopravviverà a tutto. Ecco, lo scriva.ma una certezza c’è: con tifosi così, questo club non morirà mai".E la Serie B? "Cosa vuole che le dica?E’ come la morte, non si è mai preparati. E questa è una sorte di morte sportiva, anche se le attenuanti sono tante e le difficili condizioni in cui si è lavorato sono sotto gli occhi di tutti" ha detto a La Repubblica. "La retrocessione è un gigantesco pugno nello stomaco. Un macigno sul cuore, un peso che mi porterò dentro per tutta la vita".Lanna ha parlato anche del suo modo di interpretare il ruolo di presidente: "Intanto, purtroppo è così. Come persona non amo prendermi meriti, sono sempre molto critico con me stesso. Forse si poteva fare di più e meglio, è tutto il giorno che ci penso. Certo, un po’ di entusiasmo si è ricreato, ce n’era bisogno, se non altro questo mi consola. Diventato presidente ho pensato: quanti passaggi in macchina da calciatore ho dato ai tifosi, prendendoli a Bogliasco e portandoli in centro? Ecco, per me la Sampdoria deve essere questa,. E attenzione, lo dico ora che siamo in serie B e: questa società così ha potenzialità enormi, con la sua maglia, i suoi colori, il brand, il suo nome conosciuto all’estero, la sua storia, ma anche la sua atmosfera famigliare. Sospiro dicendolo: se qualcuno ci credesse, in pochi anni questo club può diventare un gioiellino. Ventimila spettatori ogni partita, con una squadra ultima in classifica. Quanti sarebbero stati avessimo vinto un po’ di più? Avessimo potuto rinforzare per davvero la squadra, senza essere costantemente sul filo dell’equilibrio, con le casse vuote e l’impossibilità di programmare?"Il club è stato reso appetibile? "Le rispondo come membro del Cda: abbiamo fatto di, purtroppo non abbiamo noi in mano le redini del gioco. Il destino dipende da altri.E su Garrone? Che considerazioni? "Simili, aggiungendo che un simile patrimonio non si può disperdere, una storia così importante non si può azzerare. Mi perdoni, se lo cito, ma pensarlo è inevitabile:. Un rimpianto? Prendetemi per pazzo, ma questa squadra non era così modesta. Ci ha girato anche tutto contro, arbitri compresi. Avessimo battuto la Cremonese, ce la saremmo giocata sino alla fine".Stankovic: "Non cambio idea,. Ha lavorato in condizioni impossibili, eppure per qualche mese abbiamo affrontato molte squadre alla pari. Tutti sbagliamo, ma ha dato il massimo. Come quasi tutti i giocatori".