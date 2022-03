Nel prossimo turno di campionato, il presidente dellaMarcovivrà una partita speciale. Il club blucerchiato infatti affronterà la Roma, e si tratterà di una vera sfida al passato per l'ex difensore, che ha vestito la maglia giallorossa. "Sono statinonostante non fossero arrivati risultati eccezionali. È stata una bellissima esperienza umana, sono cresciuto tanto, non solo come calciatore. Un’esperienza che ho sempre nel cuore" ha raccontato Lanna a Il Corriere dello Sport. "Domenica però il cuore dice Sampdoria,. Le auguro le migliori fortune"."La Roma una squadra che come negli anni passati potenzialmente potrebbe" prosegue l'attuale numero uno blucerchiato, che recentemente ha sostituito Ferrero. "Ha giocatori tecnicamente fortissimi, può vincere contro chiunque, ma anche perdere contro tutti. Non mi aspetto una partita facile, vincere il derby dà sempre molto morale. Le motivazioni le abbiamo entrambi, il nostro pubblico ci aiuterà. Sarà una bella partita, spero di vincerla, noi dobbiamo salvarci".Grandi elogi anche per Mourinho: ", a Roma anche l’allenatore deve avere grande personalità per reggere la pressione. Ha tanta esperienza. la scelta di Mourinho è stata azzeccata, conosce molto bene i suoi calciatori, sa far esprimere al massimo la rosa che ha. Può aver avuto qualche difficoltà all’inizio, ora mi sembra che tutti abbiano capito le sue idee, ha 15 giocatori che sono i suoi titolari" conclude.