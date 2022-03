Finalmente sorridente,e sul campo di Bogliasco: ieri Mikkel Damsgaard, a distanza di mesi, è tornato a Genova e si è subito recato presso il centro di allenamento della Sampdoria. Troppo forte la voglia del centrocampista di campo e di calcio. Il giovane talentino classe 2000 non gioca una gara dallo scorso 12 ottobre, ha dovuto sconfiggere una grave forma di artrite ma ora è pronto a tornare e da oltre un mese si sta allenando in Danimarca.



Ieri, fa sapere Il Secolo XIX, Damsgaard si è sottoposto ad una serie di test insieme a Thomas Jorgensen, il fisioterapista che lo ha seguito a Copenaghen, in contatto con lo staff sanitario blucerchiato. Quella di oggi sarà una giornata importante per il calciatore: proseguirà i test e sarà al Mugnaini per conoscere finalmente Giampaolo e salutare i compagni di squadra.