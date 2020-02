3 gol nelle ultime 2 partite, compresa la doppietta che ha steso il Napoli al San Paolo. Gianluca Lapadula è tornato Lapagol, quello da 30 e lode a Pescara, che si conquistò la maglia numero 9 del Milan (e, in campionato, ha fatto meglio, in termini statistici, di Higuain, Piatek, André Silva e tutti quelli del post Inzaghi che hanno indossato quel numero) e che ora, dopo anni bui a Genoa, si sta rilanciando a Lecce. 7 gol in campionato, solita rabbia, vecchia abitudine ripresa. E c'è chi, dall'altra parte del mondo, è tornato e pensare a Sir William.



Il Perù lo vuole, di nuovo. Ci aveva già provato, la federazione peruviana, nell'anno in biancazzurro, con emissari spesso presenti all'Adriatico, senza riuscirci. Perché Lapadula sognava la maglia dell'Italia, arrivata con Ventura, ma con la quale non ha mai debuttato in gara ufficiale: solo un test match contro San Marino, vinto 8-0, dove fece tripletta, poi niente. Convocazioni sì, minuti no.



E Gareca, alla ricerca di una spalla da affiancare a Guerrero, e che possa poi prenderne l'eredità, valuta la convocazione del classe '90 in vista della Coppa America del 2020, con il 9 del Lecce che ha sangue peruviano nelle vene, da parte di madre. Mamma sempre al fianco del figlio, come il fratello Davide, come la sorella Anna. La famiglia, uno dei segreti di Lapadula. Tornato a essere Lapagol.