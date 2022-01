Gianluca Lapadula non vuole più giocare nel Benevento. A riferirlo è il tecnico Fabio Caserta alla vigilia del recupero di campionato con il Monza: "Lapadula non verrà convocato. Quando siamo rientrati dal periodo natalizio, il calciatore ha espresso la volontà di non voler più giocare con il Benevento. Ho comunicato la scelta alla società. Pochi giorni fa ha ripetuto questa sua convinzione, non vuole scendere in campo contro il Monza. Adesso sarà la società a chiarire tutto. Adesso bisogna pensare alla partita. Mi dispiace questa situazione, ma nella vita ognuno sceglie cosa fare. Ha deciso così. Rispetto le scelte, ma non le condivido. Ognuno si assume le proprie responsabilità di ciò che fa", si legge su Ottopagine.it.