Allegri lasciatelo in pace che vi piaccia ho meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra la stagione non è finita i conti si fanno a fine stagione che vi piaccia ho meno non è giusto mettere tutte le colpe su di lui . #focussuvincere — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 20, 2023

Prima gli attacchi per un gioco tutt'altro che convincente, poi oggi la marcia indietro e la difesa, seppur di facciata e per interessi comuni da portare avanti. La battaglia social dicontro l'allenatore della sua, prosegue senza sosta e si è arricchita di una nuova pagina.Il fratello di John che con la loro Exor controlla il club bianconero, ha infatti espresso parole distensive nei confronti del tecnico bianconero definito questa volta comedi questa stagione e per cui si dovrà "aspettare il termine dell'annata per fare i conti". La parola più importante però è quelSegno che qualcosa sta cambiando anche nell'atteggiamento di uno degli azionisti del club nei confronti di uno degli allenatori più criticati dall'ambiente bianconero: