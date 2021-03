A Tuttosport, ecco il messaggio di Lapo Elkann per la gara della Juventus con il Porto: "​Mi auguro che la squadra ce la faccia e vada più lontano possibile. Auspico che giochino come contro la Lazio. Ho guardato la partita contro la squadra di Simone Inzaghi, orgoglioso di essere bianconero. Ho rivisto la Juve grintosa e dinamica. Se mettono in campo la stessa caparbietà e la stessa cattiveria viste nel match con i biancocelesti hanno tutte le possibilità di battere il Porto e di passare il turno. Ma serve proprio che mostrino quella voglia di combattere che ha travolto la Lazio".