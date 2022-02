Joan Laporta ha parlato durante la presentazione del nuovo acquisto del Barcellona, Pierre-Emerick Aubameyang: "Ha mostrato grande voglia di venire al Barcellona e per questo siamo molto grati. Tutti hanno svolto un lavoro straordinario, dalla famiglia agli agenti fino ai nostri dirigenti. Sono molto orgoglioso del nostro reparto sportivo e finanziario. Ringrazio Deco, che è stato prezioso. Abbiamo fatto un buon mercato, sono sicuro che gli innesti rafforzeranno la squadra. Auba sarà con noi per la prossima stagione e altri anni. Ci regalerà momenti di gioia".



Prossime mosse: "In vista di giugno cercheremo di rafforzare la squadra. Stiamo lavorando per questo, siamo sulla strada giusta. Haaland? Abbiamo una stagione complicata da portare a termine e vogliamo continuare a lottare in campionato e in Europa League. Siamo concentrati su questo. È un giocatore interessante, la dirigenza sportiva mi fa vivere nel mondo reale anche se io sono un romantico".