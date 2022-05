Joan Laporta, presidente del Barcellona, attacca il numero uno della Liga Javier Tebas, che aveva commentato in maniera negativa il possibile arrivo di Robert Lewandowski in blaugrana ("Al momento il Barça non può ingaggiarlo, ma il club sa benissimo quello che deve fare"): "Chiedo a Tebas di astenersi dal fare dichiarazioni sulle possibilità o meno del Barcellona di ingaggiare un giocatore, perché chiaramente danneggia gli interessi del club. Non so se faccia queste affermazioni volontariamente o involontariamente, ma se le fa volontariamente è un chiaro segno che vuole ledere gli interessi del Barça. E se fa queste affermazioni involontariamente è un'ulteriore prova del desiderio di protagonismo che Tebas ha e che con tutto il rispetto non gli compete".