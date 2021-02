Bella, ma soprattutto brava e da oggi Campionessa del Mondo nella specialità Super G. Lara Gut è stata la più veloce di tutte e si è messa alle spalle Corinne Suter e Mikaela Shiffrin nella gara di specialità del Mondiale di Cortina d'Ampezzo sulla celebre pista Olympia delle Tofane. Male le italiane con la Brignone prima fra le azzurre, ma soltanto decima.



Era la favorita e si è confermata tale, la sciatrice originaria della svizzera italiana e nota non solo per i risultati in pista, ma anche per la sua bellezza che ha stregato nel corso degli anni oltre a numerosi fan, anche il calciatore del Genoa, Valon Behrami. Diventato suo marito.



Ecco nella nostra gallery alcune delle foto della vittoria di oggi e della bellissima Lara che da tempo delizia i suoi fan sui social con foto super!